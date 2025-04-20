Tekirdağ'da Bahar Renk Şöleni

Tarla değil adeta tablo: Tekirdağ'da sarı bahar

Tekirdağ'da renk armonisi: Gökyüzünden tablo gibi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çiçek açan sarı kanolalar, yeşil buğday tarlaları ve kahverengi boş arazilerle birlikte doğada renk şöleni sundu.

Tekirdağ'da Nisan ayının ortasında açan kanolalar, geniş tarlaları sarıya boyadı. Yeşil buğdaylarla iç içe geçen bu sarı örtü, kahverengi boş topraklarla birleşince gökyüzünden bakıldığında eşsiz bir görüntü oluşturdu. Özellikle Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde yoğunlaşan bu görsel ahenk, doğa tutkunlarını kendine çekti.

"Trakyamıza bahar geldi"

Sarı tarlayı gezen Ergin Akın yaptığı açıklamada, "Trakya'da artık kanolalarımız çiçek açtı. Sapsarı görüntü ile doğa adeta yeşil ve sarıya büründü. Her taraf artık sapsarı. Trakyamıza bahar geldi" dedi.

Trakya'ya gelen günübirlik tatilciler için de bu manzaranın eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Akın, "Yol kenarına durup çok güzel fotoğraflar çektirebilirler. Ayçiçeği mevsimine daha var ama bu fırsatı kanolalar ile değerlendirebilirler" diye konuştu.

Doğaseverler tarlalara akın ediyor

Kanola tarlaları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle daha da dikkat çekmeye başladı. Özellikle hafta sonları, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları sarı tarlaların arasına girerek pozlar veriyor. Dronla havadan çekilen görüntüler ise sarının tonlarının doğayla nasıl bütünleştiğini gözler önüne seriyor.

Kanola nedir, ne işe yarar?

Kanola, kolza bitkisinin özel olarak geliştirilmiş bir türüdür ve yemeklik yağ üretiminde kullanılır. Kanola yağı, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve kolesterolü düşürücü etkisiyle bilinir. Ayrıca bitki atıkları hayvan yemi olarak değerlendirilir ve bazı biyodizel üretimlerinde de kullanılır. Tarım açısından da alternatif ürün olması nedeniyle çiftçilerin ilgisini çeker.

Türkiye'deki en çok kanola ekim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i Tekirdağ ve ilçelerinde yer alıyor. Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde çiftçiler, buğday ve ayçiçeğinin yanı sıra zaman zaman kanolayı da değerlendiriyor.