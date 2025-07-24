Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Topağaç Mahallesi'nde denize giren N.Y. (62) bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışması sonucu N.Y'nin cesedine ulaşıldı.
N.Y'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Boğulma Vakası - Son Dakika
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