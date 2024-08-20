Tekirdağ'da CHP Meclis Üyesine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da CHP Meclis Üyesine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler'e yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Ekiciler'in hayati tehlikesi devam ederken, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

20.08.2024 12:47
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler'in silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16 yaşındaki R.K'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan Ekiciler'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay

Dün Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Mustafa Can Ekiciler'e, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, Ekiciler, saldırıda ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da CHP Meclis Üyesine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da CHP Meclis Üyesine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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