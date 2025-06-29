Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle ilçelerdeki plajlarda bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Denize Girme Yasağı - Son Dakika
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