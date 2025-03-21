Tekirdağ'da Dünya Su Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Dünya Su Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında suyun önemine dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte su kaynaklarının durumu, tasarruf ve çevre kirliliği konularında çeşitli sunumlar yapıldı.

21.03.2025 16:25  Güncelleme: 17:52
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(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle suyun önemine ve tasarrufa dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi Topçu, Genel Sekreter Yardımcısı Ruhan Alan, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları Emrah Akkurt, Ferruh Beceren ve Hüseyin Barış Gedik ile Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin bürokratları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, programın açılış konuşmasında suyun yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu vurgulayarak, "Su, medeniyetlerin kurulduğu, hayatın filizlendiği en değerli varlığımız. Ancak hızla artan nüfus, kontrolsüz kentleşme, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi tehditler nedeniyle ciddi risk altındayız" dedi. Birleşmiş Milletler'in bu yılki temasının "Buzulların Korunması" olduğunu hatırlatan Genel Müdür Şişmanlar, buzulların erimesinin su kaynakları üzerindeki etkilerine değindi.

Kentteki su kaynaklarının mevcut durumuna da değinen Şişmanlar, "İçme suyumuzun ?,40'ı yeraltı sularından sağlanıyor. Ancak artan talep ve kuraklık nedeniyle bu kaynaklar giderek azalıyor. TESKİ olarak yüzeysel su kaynaklarına yönelik yatırımları hızlandırıyor, su kayıp ve kaçaklarını azaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Genel Müdür Şişmanlar, konuşmasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e destekleri için teşekkür etti. Başkan'ın su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi konusundaki çabalarına vurgu yapan Şişmanlar, yürütülen projelerin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

TESKİ Genel Müdürü Şişmanlar, suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Su doğada sınırsız bir kaynak değil. Her damlasını korumak, geleceğe umutla bakmak demektir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi İbrahim Şenol, tarımda su kullanımı ve tasarruf konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Belgin Elipek ise "Suyun Suçu Ne?" başlıklı sunumunda su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin su üzerindeki etkilerini ele aldı.

Programın devamında öğrenciler su temalı şiirler okudu, ritim çalışmaları ve tiyatro gösterileri sahneledi. Öğrenciler tarafından oluşturulan koro ekibi, 22 Mart Dünya Su Günü'ne özel şarkılar seslendirirken; "Su Dansı" gösterisi de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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