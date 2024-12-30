Tekirdağ\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"nda 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca 84 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.
Uygulamada, 28 umuma açık yer ve 18 metruk bina kontrol edildi, 6 bin 120 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler uygulamada Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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