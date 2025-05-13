Tekirdağ'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
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Tekirdağ'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla 16 Mayıs 2025 Cuma günü Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde engelli bireylere özel etkinlik düzenliyor. Etkinlikte çeşitli aktiviteler ve eğlenceli oyunlar yer alacak.

13.05.2025 14:48
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere özel etkinlik düzenliyor. Başkan Candan Yüceer, "Her kesimden gelen talepleri dikkate alarak Tekirdağ'ımızdaki tüm engelleri el birliğiyle ortadan kaldıracağız. Bu süreçte birlikte eğlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezimizde Engelliler Haftası'na özel olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde engelleri hep birlikte ortadan kaldırmak için el ele vereceğiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler için özel etkinlik düzenliyor. 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.00'te Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak etkinlikte birbirinden eğlenceli aktiviteler özel gereksinimli bireylerimizi bekliyor.

Survivor Parkuru, Yüz Boyama, Boccia ve Mini Basketbol Etkinlikleri, Eğlenceli Çocuk Oyunları, Oyuncak Kütüphanesi, Oyun Odası Etkinlikleri, El Sanatları Sergisi, Hatıra Fotoğrafları Çekimi ve birbirinden lezzetli ikramların yer alacağı etkinlikte engelsiz bir yaşam için bir araya gelinecek.

Yüceer: "Etkinliğimizde engelleri hep birlikte ortadan kaldırmak için el ele vereceğiz"

Engelsiz bir kent oluşturma yolunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerimizin yaşadığı bir takım dezavantajlar var. Bu dezavantajlar, yaşam alanlarında, eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, sosyal yardımda var. Biz diyoruz ki; Tekirdağ'ımızı daha engelsiz bir hale getirmemiz lazım. Önümüzdeki süreç için kendimize ödevler yükledik. Tekirdağ'ımızı daha engelsiz, daha yaşanabilir, daha konforlu, daha güvenli hale getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Engelsiz araçlarımızla, evde bakım hizmetlerimizle, sağlık hizmetlerimizle, engelsiz araçlarımızla, faturalardaki sosyal desteklerimizle, ulaşım hizmetlerimizle, medikal ürün desteklerimizle engelli bireylerimizin yanındayız. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Öncelikle engelli bireylerimizin yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmamız ve farkındalığı artırmamız gerekiyor. Her kesimden gelen talepleri dikkate alarak Tekirdağ'ımızdaki tüm engelleri el birliğiyle ortadan kaldıracağız. Bu süreçte birlikte eğlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezimizde Engelliler Haftası'na özel olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde engelleri hep birlikte ortadan kaldırmak için el ele vereceğiz. Engelli bireylerimizi ve ailelerini 16 Mayıs 2025 Cuma Günü Saat 15.00'te Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz etkinliğimize bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika

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