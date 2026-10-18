Hayrabolu'da yangın, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hayrabolu'da yangın, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

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Hayrabolu Hasköy Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde maddi hasar oluştu. Süleymanpaşa Aydoğdu ve Çerkezköy Bağlık'ta üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasköy Mahallesi'nde A.B'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
ÇerkezköyHayraboluTekirdağ3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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