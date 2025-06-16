Tekirdağ'da Evde Kişisel Bakım Hizmeti Başlatıldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetini yaşama geçirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaşla gelen fiziksel yorgunluk, kronik hastalıklar ya da engellilik durumu nedeniyle kişisel bakımını sürdüremeyen yurttaşlara evlerinde hizmet veriyor. Banyo, saç ve sakal tıraşı, tırnak bakımı, vücut temizliği gibi hizmetler vatandaşların evinde, hijyenik ve profesyonel koşullarda sağlanıyor.

Evde kişisel bakım hizmeti, yalnızca fiziksel bir ihtiyaç değil; aynı zamanda bireyin kendine olan saygısını, moralini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir sosyal destek olarak öne çıkıyor.

"Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, hizmetle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tekirdağ genelinde kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Yaş almış büyüklerimizin bir dokunuşa, bir desteğe ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Onların duası, bizim yolumuzu aydınlatan en kıymetli ışıktır. Bu hizmeti büyük bir özveriyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Başvuru, 153 Çağrı Merkezi üzerinden

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek. Ardından yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda belirlenen yurttaşlar, hafta içi mesai saatleri içinde (08.00–17.00) hizmetten faydalanabilecek.