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Tekirdağ'da evinde 12 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde bir evde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca şarjörü, 5 pombalı tüfek şarjörü, 1300 tabanca fişeği, 9 bıçak, 2 kama ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.