1) TEKİRDAĞ'DA FABRİKADA KAZAN PATLADI; 2 ÖLÜ
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında 2 işçi öldü.
Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Fabrika Patladı: 2 Ölü - Son Dakika
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