Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi.
AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Fabrikada Patlama: 2 Ölü - Son Dakika
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