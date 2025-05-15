Tekirdağ'da Fide Dağıtımı ile Çiftçiler Destekleniyor

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Çiftçiyi desteklemek artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarım yoksa hayat da yok. Gıda olmazsa yaşam da olmaz. Bu hedefle kolları sıvadık. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz destekleri yaklaşık üç buçuk kat artırdık. İnşallah yakın zamanda bu alandaki önemli bir gelişmenin müjdesini de sizlerle paylaşacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sebze üreticilerine yönelik hazırlanan "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı ve Süleymanpaşa ziraat odaları ile protokol yapılarak uygulamaya konuldu. Fide Dağıtım Töreni'nde açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut, projenin üreticiler için çok değerli olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay ise Sebzeciliği Geliştirme Projesi ile ilgili teknik bilgileri paylaştı.

"Tarım yoksa hayat da yok"

Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilen fide dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, maliyetlerin yüksek olduğunu, üreticinin ürününü elinde tuttuğunu ve pazar bulamadığı belirtti. Üreticilerin ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını vurgulayan Yüceer, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada dedik ki Tekirdağ, birçok alanda güçlü bir il. Tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, lojistik altyapısıyla, limanları ve üniversitesiyle güçlü bir şehir. Bu alanların hiçbirinden vazgeçmek istemiyoruz. Ancak özellikle tarımdan asla vazgeçemeyiz. Çünkü biliyoruz ki dünyada gıdaya erişimin bu kadar zorlaştığı bir dönemde, yerli üretimi ve çiftçiyi desteklemek artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarım yoksa hayat da yok. Gıda olmazsa yaşam da olmaz. Bu hedefle kolları sıvadık. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz destekleri yaklaşık üç buçuk kat artırdık. İnşallah yakın zamanda bu alandaki önemli bir gelişmenin müjdesini de sizlerle paylaşacağız. Kurduğumuz Gıda ve Tarım Anonim Şirketi'yle birlikte, bildiğiniz gibi, 11 ilçemizde hem halk ekmek büfeleri hem de Tek Market aracılığıyla, üreticiden aldığımız ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Üreticiyi desteklerken aynı zamanda halkımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı ulaştırıyoruz. Kadınlarımızın ve üreticilerimizin el emeği, göz nuru ürünlerini Tekirdağlılarla, Türkiye'yle ve inşallah dünyayla buluşturmak için çalışıyoruz. Bunun da sözünü buradan vermiş olalım. Karma yemden süt yemine, tarla yollarından büz ağızlarına, su depolarından balıkçı desteğine, salça makinelerinden sebze fidesine kadar her alanda üreticilerimizin, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçiriyoruz.

"Geçen yıl 300 binin üzerinde fide desteği sağladık"

Tekirdağ, ekolojik çeşitliliği yüksek bir il. Birçok ürün çeşidinin yetişmesine uygun bir yapıya sahip. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Bu nedenle, sebzeciliği geliştirme projesi kapsamında yürüttüğümüz sebze fidesi dağıtımı çalışmalarımızda bu yıl ürün çeşitliliğini artırdık. Geçen yıl 300 binin üzerinde fide desteği sağladık. Bu yıl kapya biber, salçalık ve sofralık domatesin yanı sıra kavun ve karpuz fidesi de dağıtarak desteğimizi büyüttük. Bu yıl projemiz kapsamında üreticilerimize 33 bin 408 adet salçalık domates fidesi, 75 bin 264 adet sofralık domates fidesi, 49 bin 920 adet kırmızı kapya biber fidesi, 42 bin 984 adet karpuz fidesi ve 34 bin 560 adet kavun fidesi olmak üzere, toplam 236 bin 136 adet fide dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sofralarımızın ve tarlalarımızın daha bereketli olduğu, sorunların azaldığı, üretimin çoğaldığı bir dönemde yeniden buluşur, yeni projelerde birlikte oluruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bugünkü programımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun."

Konuşmaların ardından üreticilere fideleri teslim edildi. Başkan Yüceer, tören sonrası üreticilerle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.