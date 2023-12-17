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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından Ganos Dağı etekleri beyaza büründü. Bölgede biriken 5-7 santimetre kar, sis ve şiddetli rüzgarla yerini değiştirdi. Vatandaşlar karın su seviyesi azalan barajlara katkı sağlayacağını belirtti.

Tekirdağ\'da Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı
17.12.2023 - 12:41,
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Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki karın ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

Sağanağın ardından bölgede, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Kar ile Ganos Dağı etekleri beyaz örtüyle kaplandı. 5-7 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sis ve şiddetli rüzgara bıraktı.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte yağış beklenmiyor.

Vatandaşlardan Anıl Bulut, AA muhabirine, karın herkesi sevindirdiğini söyledi.

Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğünü ifade eden Bulut, "Kar olduğu zaman kendimizi dışarı atıyoruz. Bu güzelliği kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu kar, su seviyesi azalan barajlarımıza da katkı sağlayacaktır. Yağışların bu şekilde devam etmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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