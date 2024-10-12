Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.00-18.00 saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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