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Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapan 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iş yerinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirme malzemeleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapan 2 şüpheli yakalandı
28.12.2023 - 11:43,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince iş yerine iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ö'nün tekstil atölyesinde kenevir üretimi yaptığı istihbaratını aldı.

Ekipler, şüphelinin Nusratlı Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada, 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirmede kullanılan malzemeler, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İş yerindeki Y.Ö. ve Y.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Tekirdağ, Kenevir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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