Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ\'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Ertuğrul Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışmaları sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

14.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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