Tekirdağ\'da İki Katlı Metruk Bina Yangını Söndürüldü

Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.
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