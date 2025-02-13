Tekirdağ'da İkinci Kent Lokantası Açıldı

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Haber: Erva GÜN - Kamera: Dursun Alkaya

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ikinci kent lokantasının açılışında, "Göreve geldiğimiz ilk aylarda 11 ilçemizde hizmete başladığımız gezici kent lokantalarına hemşerilerimizin büyük ilgisi olmuştu. Bu ilgi özellikle en temel gıda maddelerine erişimin zorlaştığı, en temel ihtiyaçların bile lüks hale geldiği bu ekonomik koşullarda o dönemde gittiğimizde hemşerilerimizin 'Sabit kent lokantaları ne zaman açılacak?' talebine dönüşmüştü. Bizler bu talebe, bu bilgiye ve hemşerilerimizin yaşadıkları sıkıntılara sırtımızı dönemezdik. Bu ihtiyacı bu talebi görmezden gelmedik, gelemeyiz. Bu süreçte dedik ki içinde bulunduğumuz koşullarda bu zor koşulların atlatılmasında bizde bir şeyler yapmalıyız diyerek bugün Süleymanpaşa'da ikinci kent lokantamızı ve aşevimizi açmanın mutluluğunu haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Kent Lokantası'nın açılışı gerçekleştirildi. Tekirdağ'ın ikinci kent lokantası olan Süleymanpaşa Kent Lokantısı'nın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Bolu Milletvekili Türker Ateş ve İstanbul Parti Meclisi Üyesi Berker Esen katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Kent Lokantası'nın açılışında şöyle konuştu:

"Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük hayallerim Tekirdağım diyerek çıktığımız bu yolda hiçbir kimsenin kendini yalnız, çaresiz ve kimsesiz hissetmeyeceği, darda, zorda, sıkıntıda hiçbir hemşerimizin kalmayacağının sözünü verdik. Çıktığımız bu yolda demiştik ki yaşamın her evresinde, her alanında hemşerilerim Büyükşehir Belediyesinin Candan Başkanını yanında görecektir demiştik. Seçildiğimiz günden bugüne hemşerimizin sağlıkta, huzurda, mutlulukla Tekirdağ'da yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğin şefkat değerini hemşehrilerimizin omuzunda hissedeceği bir Tekirdağ için dayanışmamıza büyütüyoruz. Bugün burada açılışını yapacağımız kent lokantamızda bu dayanışmayı, bu paylaşmanın bir ürünüdür.

Göreve geldiğimiz ilk aylarda 11 ilçemizde hizmete başladığımız gezici kent lokantalarına hemşerilerimizin büyük ilgisi olmuştu. Bu ilgi özellikle en temel gıda maddelerine erişimin zorlaştığı, en temel ihtiyaçların bile lüks hale geldiği bu ekonomik koşullarda o dönemde gittiğimizde hemşerilerimizin 'Sabit kent lokantaları ne zaman açılacak?' talebine dönüşmüştü. Bizler bu talebe, bu bilgiye ve hemşerilerimizin yaşadıkları sıkıntılara sırtımızı dönemezdik. Bu ihtiyacı bu talebi görmezden gelmedik, gelemeyiz. Bu süreçte dedik ki içinde bulunduğumuz koşullarda bu zor koşulların atlatılmasında bizde bir şeyler yapmalıyız diyerek kasım ayında kalıcı ilk kent lokantamızı hep beraber Kapaklı ilçemizde açmıştık ve bugün Süleymanpaşa'da ikinci kent lokantamızı ve aşevimizi açmanın mutluluğunu haklı gururunu yaşıyoruz."