Tekirdağ'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi düzenledi

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi düzenledi

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı Yıldızkent ve Çerkezköy Heneteks ortaokullarında öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere trafik kurallarını anlattı, uyarılarda bulundu ve soruları yanıtladı. Ayrıca, Kapaklı Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

28.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Kapaklı Yıldızkent ve Çerkezköy Heneteks ortaokullarını ziyaret etti.

Öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

Kapaklı Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak da gösterildi.

Eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi düzenledi - Son Dakika
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