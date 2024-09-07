Tekirdağ'da 77 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve bazı suçlardan arandıkları belirlenen 77 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı, diğerleri de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.