Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında plakaları önceden belirlenen 2 otomobilde arama yaptı.
Otomobillerde yapılan aramalarda 123 şişe kaçak içki ve 12 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobil sürücüleri İ.Ş. ve E.Ö. gözaltına alındı.
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