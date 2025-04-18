Tekirdağ\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Tekirdağ'da 356 bin 490 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipleri, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçesinde bir ev ve bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 356 bin 490 bin makaron, 14 sigara sarma makinesi, 53 kilogram tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.