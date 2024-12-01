Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Tekirdağ'da 71 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 52 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene ilçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları operasyonda, 71 bin 800 makaron, 2 kompresör, sigara sarma makinesi ve 52 kilogram tütün ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.