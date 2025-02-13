Tekirdağ'da 49 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede yaptıkları aramalarda 49 bin makaron, 10 kilogram tütün ve 80 bandrolsüz puro ele geçirdi.
İşletme sahibi K.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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