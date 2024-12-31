Tekirdağ\'da Kaçakçılıkla Mücadele

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kent genelinde son 3 ayda yapılan çalışmalarda 15 bin 240 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 457 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildiğini söyledi.

Soytürk, valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla, halkın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesini sağlamak için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Çalışmaların Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamını güçlendirdiğini aktaran Soytürk, "Son 3 ayda yapılan çalışmalarda aranan 3 bin 754 şahıs yakalanmıştı. 10 kasten öldürme olayı meydana gelmiş, olayı gerçekleştiren 40 şüpheli şahıs yakalanmış, 18 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik 3 bin 424 denetim yapılmıştır. Ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 53 işletme geçici olarak faaliyetten men edildi." ifadelerini kullandı.

Soytürk, 3 aylık süreçte 372 hırsızlık olayının aydınlatıldığını dile getirerek, hırsızlık olaylarına karışan 351 zanlının yakalandığını, 47 zanlının ise tutuklandığını aktardı.

İl genelinde terörle mücadele kapsamında 46 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soytürk, "Operasyonlarda 77 şüpheli şahıs yakalandı. 9 şüpheli tutuklanırken, 27 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ?İlimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele olaylarında 160 operasyon gerçekleştirilmiş, 259 şüpheli yakalandı. 15 bin 240 litre akaryakıt, 6 bin 457 litre el yapımı alkollü içki ve 51 tabanca ele geçirildi. Narkotik olayları kapsamında 1.263 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 1469 şüpheli şahıs yakalanmış 265 şahıs tutuklanmış, 65 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Soytürk, ekiplerin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin son 3 aylık süreçte kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonları hakkında da bilgi veren Vali Soytürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 29 bin 568 gram uyuşturucu madde ile 61 bin 926 adet uyuşturucu hap ve 69 kök Hint keneviri, 28 adet tabanca, 4 av tüfeği ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 377 bin 656 liraya el konuldu. İlimiz genelinde yasadışı göç ile mücadele kapsamında 77 operasyon gerçekleştirilmiş, 70 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 814 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca sahil şeridine huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla icra edilen faaliyetler kapsamında; denetim görevleri doğrultusunda farklı zamanlarda 1401 denetim faaliyeti icra edilmiştir."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.