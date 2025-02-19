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Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının aralıklarla gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kar, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oluyor.