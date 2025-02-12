Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı

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Tekirdağ'da kar yağmaya başladı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar yağışıyla yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kar, bazı ilçelerde de etkili oluyor.

Meteorolojik uyarılar dikkate alınarak Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti.