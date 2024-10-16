Tekirdağ'da Kuyruklu Yıldız Görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kuyruklu Yıldız Görüntülendi

Tekirdağ\'da Kuyruklu Yıldız Görüntülendi

İlker Uskan, C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas kuyruklu yıldızını Tekirdağ'da görüntüledi.

16.10.2024 00:29
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TEKİRDAĞ'da fotoğraf tutkunu İlker Uskan, kuyruklu yıldız Tsuchinshan-Atlas'ı görüntüledi.

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunu İlker Uskan, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas'ı Tekirdağ semalarında görüntüledi. Kuyruklu yıldızı fotoğraflamak için 3 saat nöbet tuttuğunu belirten İlker Uskan, "Yıldızlar ve gök olayları özel ilgi alanlarımdan birisi. Gökyüzünde gerçekleşen birçok olağan üstü olayı görüntülemiştim. 2020 yılı temmuz ayında Neowise kuyruklu yıldızını da görüntüledim. Bugün görüntülemiş olduğum C/2023 A3 kuyruklu yıldızı daha önceden keşfedildi ancak ülkemizden net olarak gözlemlenebileceği tarih olan bugünü bekliyordum. Kuyruklu yıldız şehrin meydana getirdiği ışık kirliliği dolayısı ile çıplak gözle çok zor gözükmektedir. Net görüntüleme için Tekirdağ'ın yüksek noktalarından birisi olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası civarından özel ekipmanlı fotoğraf makinem ile kuyruklu yıldızı Tekirdağ şehrimiz ile birlikte görüntülemeyi başardım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Son Dakika

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