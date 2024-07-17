Tekirdağ'da Lise Öğrencileri Hurda Metal ve Atıl Malzemelerden Araç Üretti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Lise Öğrencileri Hurda Metal ve Atıl Malzemelerden Araç Üretti

Tekirdağ'da bulunan Özel Tekirdağ Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okul deposunda bulunan hurda metal ve atıl malzemeleri kullanarak tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen iki kişilik bir araç üretti. Öğrenciler, iki ay süren çalışma sonucunda aracı tamamlayarak hareket ettirmeyi başardı. Araç saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor ve öğrencilerin önemli tecrübeler kazanmasını sağladı. Okul müdürü Osman Horozoğlu, öğrencilerin bu çalışmayla üretime katkı sağlamayı ve çeşitli yarışmalarda başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerden Ertürk Ecevit ise yaptıkları aracın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, bu çalışmanın gençler için büyük bir adım olduğunu ifade etti.

17.07.2024 17:11
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Tekirdağ'da lise öğrencileri hurda metal ve atıl malzemelerden tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen iki kişilik araç üretti.

Özel Tekirdağ Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okul deposunda atıl haldeki malzemeleri kullanarak araç yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde iki ay süren çalışma sonucu aracı tamamlayarak hareket ettirmeyi başardı.

Saatte 50 kilometreye kadar hız yapan araç tek şarjla yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyor.

Okul müdürü Osman Horozoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Horozoğlu, "Bir yerde eski lastik vardı, sıra vardı, makam koltukları vardı. Bunlara iki tane motor ilave ederek arabayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz birlikte tasarladılar. Şu an yaklaşık 100 kilometre yol alıyor. Makine tasarım teknolojisinde yeni hedeflerimiz dronlar yapmak, yine bu araba konusunu geliştirmek, yük taşıyan forklift şeklindeki arabaları tasarlamak. Hem üretime katkı hem de bu vesileyle de çeşitli yarışmalarda kendimizi göstermek hedefimiz." dedi.

Öğrencilerden Ertürk Ecevit yaptıkları aracın kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Araca koydukları akülerle hareket gücünü elde ettiğini ifade eden Ecevit, "İçinde birinci vites, geri vites, el freni gibi aksamlar bulunuyor. Ülke olarak küçük bir adım olsa da bizim gibi gençler için büyük bir adım olmuştur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Lise Öğrencileri Hurda Metal ve Atıl Malzemelerden Araç Üretti - Son Dakika

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