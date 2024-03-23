Tekirdağ\'da Lodos Etkisi Azaldı, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Samsun'da İç ve Dış Göç Dengesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, son sayımda aldığı iç göçle verdiği iç göçten fazla olurken, verdiği dış göç de aldığı dış göçten fazla çıktı. Samsun'un nüfusu 1927 yılında 274 bin 65 iken, 2023 yılında 1 milyon 377 bin 546'ya yükseldi. İldeki yabancı nüfus 20 bin 599 olarak açıklanırken, yurt dışı doğumlu nüfus ise 29 bin 652 olarak kaydedildi. Samsun'un diğer illerden aldığı göç 65 bin 364, diğer illere verdiği göç ise 50 bin 570 oldu. Samsun'un diğer ülkelerden aldığı göç 5 bin 35, diğer ülkelere verdiği göç ise 15 bin 813 olarak belirlendi.