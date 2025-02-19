Tekirdağ\'da Ölü Köpek Balığı Bulundu

Tekirdağ'da sahile 1,5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu.
Şarköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü köpek balığı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Şarköy Belediyesi ekipleri köpek balığını inceledi.
Pamuk cinsi olduğu belirlenen köpek balığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden iş makinesiyle kaldırıldı.
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