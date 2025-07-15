Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale

Tekirdağ\'da Orman Yangınına Müdahale
15.07.2025 23:41
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Şarköy'deki yangın, rüzgar etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Ekipler söndürme çalışmaları yapıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin çalışmaları takip etti.

Yangının sıçradığı Kocaali Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Alandaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Kocaali Mahallesi'nde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 30 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ Valiliğinden sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı.

Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur."

Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bu mahalledeki bir kadın tahliye sırasında kedisini de yanına aldığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, gazetecilere, yangının devam ettiğini dile getirdi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü aktaran Soytürk, "Yangın ilk çıktığında Orman Genel Müdürlüğü araçlarımız müdahale etti. Çevre illerden 104 araçla müdahale sürdü ancak yangın sert esen rüzgarla yayıldı. Bunun üzerine, Kocaali, Şenköy ve Kızılcaterzi mahallelerini tahliye ettik. Gece saatlerinde hava araçlarının müdahalesi durdu. Çevre illerden yeni araçlar yola çıktı. Yangının mahallelere sıçramaması için önlem aldılar. Yangın Çanakkale sınırlarına geçti. Çanakkale'de de yangına müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını ifade eden Var, şunları kaydetti:

"Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor."

Kaynak: AA

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