Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.
Yangına müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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