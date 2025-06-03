Tekirdağ\'da Pastane Yangını

Tekirdağ'da bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hükümet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir pastanenin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, içeridekileri uyararak tahliyelerini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.