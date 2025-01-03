Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız tabancalar olduğu bilgisine ulaştı.
Adreste yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 309 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılığı
Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı. Aramada 39 sikke ele geçirildi.
Şüpheli D.Ü, ve B.Ç. gözaltına alındı.
Ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir evde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste yaptığı aramada ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Operasyonları - Son Dakika
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