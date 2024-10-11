Tekirdağ\'da Sahte İçki Baskını

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TEKİRDAĞ'da 8 farklı adrese düzenlenen baskınlarda sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlediği 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol, gümrük kaçağı içki, 129 parfüm, 103 saat ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.