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Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış 10 dakikada sokakları dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına aniden bastıran yağmur, bazı sokakları dereye çevirdi. Zaman zaman rögar kapaklarından taşan sular, adeta bir nehir gibi aktı. TESKİ ekiplerince rögar kapakları açılarak suyun gidişi sağlanırken sokaktan geçen sürücülerde dere gibi akan su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.