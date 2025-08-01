Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 63 tüfek fişeği ve 26 tabanca fişeği, uyuşturucu emdirilmiş 18 peçete, 2 hassas terazi ve 1 kutu aseton ele geçirildi.
Operasyonda Y.C. ve U.T. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden U.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?