Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor

Tekirdağ\'da balıkçılar sis nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor

Tekirdağ'da süren yoğun sis nedeniyle balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor. Balıkçılar, sisin etkisini yitirmesini bekleyerek limanda bekliyor ve bu sürede ağ tamiri ve tekne bakımı yapıyor. Sisin dağılmasıyla birlikte balıkçılar hamsi, istavrit ve karides avcılığına devam edecek.

01.03.2024 13:58  Güncelleme: 14:01
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Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sis dolayısıyla balıkçıların denize ağ atamadığını söyledi.

Yarın sisin etkisini yitirmesini beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Yoğun sis var. Balıkçı arkadaşlarımız denize açılamadı ve mecburen limanda bekliyor. Balıkçı arkadaşlarımız bu süreyi ağ tamiri ve tekne bakımı yaparak geçiriyor." dedi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların denize açılmasıyla hamsi, istavrit, karides avcılığı ile faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor - Son Dakika

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