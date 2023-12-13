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Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ\'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
13.12.2023 - 09:25,
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Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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