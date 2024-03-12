Tekirdağ'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ\'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan taksi, kent girişinde durduruldu ve yapılan aramada 208 gram esrar ile 35 gram kokain ele geçirildi. Sürücü ve takside bulunan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

12.03.2024 12:10
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi, kent girişinde girdiği bir restoranda durdurdu.

Taksinin motor bölümüne gizlenmiş 208 gram esrar ve şüphelilerin üst aramasında 35 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü M.A.T. ve takside bulunan O.İ gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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