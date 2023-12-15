 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir ticari takside yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
15.12.2023 - 10:59,
Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve M.Ş'nin çantasında yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlar, Tutuklama, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika


10:21
Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:03
Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59
2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:39
Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti

Son Dakika
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:21 Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13 Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:57:18. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement