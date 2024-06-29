Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Köseilyas Mahallesinde M.S. ve B.E'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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