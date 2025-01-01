Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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