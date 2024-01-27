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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 380 gram skunk ele geçirdi. M.A, S.M.C, E.Ç. ve A.N. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılardan A.N, S.M.C. ve M.A. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
27.01.2024 - 15:15,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 380 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler M.A, S.M.C, E.Ç. ve A.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.N, S.M.C. ve M.A. hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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