Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamda Süleymanpaşa ilçesindeki TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve Kapaklı ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

Aramalarda, 2 bin 223 sentetik ecza, 1 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Bu suç unsurlarına ilişkin 5 şüpheli gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.