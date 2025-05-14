Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, durumlarından şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.