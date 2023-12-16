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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
16.12.2023 - 10:47,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinden uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Yavuz Mahallesi'nde U.Ü'nün evinde arama yaptı.

Aramada 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Son Dakika

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