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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinden uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler Yavuz Mahallesi'nde U.Ü'nün evinde arama yaptı.
Aramada 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika