Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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